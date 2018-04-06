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Риккардо показал лучшее время на первой практике Гран-при Бахрейна

Даниэль Риккардо
17:30 Сегодня Телеграф
isport.ua

В Бахрейне прошла первая серия тренировочных заездов.

Пилот Ред Булл Даниэль Риккардо показал лучшее время на первой практике Гран-при Бахрейна. На быстрейшем из своих 14 кругов австралиец показал время 1 минута и 31.060 секунды. На второй строчке расположился Валттери Боттас из Мерседес. Тройку замкнул пилот Феррари Кими Райкконен.

Победитель Гран-при Австралии Себастьян Феттель показал четвертый результат, а Льюис Хэмилтон приехал пятым.

Гран-при Бахрейна. Первая практика.

1. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 1.31,060 (14 кругов)

2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,304 (24)

3. Кими Райкконен (Феррари) +0,398 (18)

4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,410 (17)

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1,212 (21)

6. Ромен Грожан (Хаас) +1,456 (23)

7. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,719 (26)

8. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,825 (21)

9. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,911 (19)

10. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,044 (18)

11. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,163 (24)

12. Шарль Леклер (Заубер) +2,218 (20)

13. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,304 (25)

14. Ланс Стролл (Уильямс) +2,319 (22)

15. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,407 (29)

16. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,437 (27)

17. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,448 (22)

18. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,602 (26)

19. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,734 (23)

20. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – (2)

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Автоспорт, Гран-при Бахрейна, Даниэль Риккардо, Новости автоспорта.
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