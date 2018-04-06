Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)

Выполнять оперативные задачи по бездорожью ему позволяют независимая подвеска, шины 365/80 R20 и механизм блокирования дифференциала спереди и сзади.

Масса в 14 тонн не мешает необычному внедорожнику успешно маневрировать и развивать скорость свыше 100 км/ч. Sisu GTP оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и пневматическими дисковыми тормозами с системой ABS.

Внушительный бронеавтомобиль имеет длину шесть метров, ширину 2,5 метра и высоту без вооружения немногим более 2,5 метра. На полном баке он может проехать до 700 км. Сменные компоненты упрощают и удешевляют эксплуатацию и обслуживание бронемашины.

Еще одной важной характеристикой является модульная конструкция, которая позволяет за счет использования дополнительного комплекта бронеплит или сменных компонентов адаптировать бронемашину к широкому спектру операций военной логистики.

SISU Crew Body в сочетании с SISU Crew Insulation обеспечивает высокий уровень защиты, а эффективная изоляция создает комфортабельные условия для работы экипажа. Бронеавтомобиль вмещает до 16 человек, а конструкция SISU Backbone, объединившая надежные и высокопроизводительные технологии, облегчает обслуживание транспортного средства независимо от его конфигурации.