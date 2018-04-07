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Стало известно, каким будет новый пикап Jeep Wrangler

Jeep Scrambler
22:02 Сегодня Телеграф
www.autocentre.ua
Фото: www.autocentre.ua

Стали доступны первые снимки визуализации нового автомобиля Jeep Scramblerr.

Появились первые рендеры нового Jeep Scrambler. Именно такое название, по мнению сайта Jeep Scrambler Forum, получит новый пикап Джип.

Jeep Scrambler – одна из самых ожидаемых моделей нынешнего года. Как известно, американская марка уже несколько десятилетий не делает пикапы.

Судя по изображениям, пикап Джип спереди мало чем отличается от Jeep Wrangler 2018, хотя существенно крупнее его. Поначалу его предложат в четырехдверном исполнении, а позже может появиться и двухдверный вариант.

Jeep Scrambler

Ожидается, что новый Jeep Scrambler будет доступен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 270 л. с. и 3,6-литровым атмосферным V6 на 285 л. с.

Со временем добавят и 3,0-литровый 260-сильный турбодизель. Скорее всего, можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП, а вот привод предложат только полный

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Все по теме:

Jeep, Jeep Scrambler, Jeep Wrangler, Автомобили 2018, Джип, Новые автомобили, Пикап Jeep Wrangler.
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