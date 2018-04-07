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Jeep собирается выпустить мощный пикап Scrambler
15:27 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новый автомобиль будет выпущен в следующем году.

Имеющиеся фотографии от шпионов свидетельствуют о практически полной его готовности. Ожидается, что это будет первый за последние 10 лет грузовик, построенный на платформе Wrangler.

Сзади его будет украшать значок Scrambler. Надо сказать, что новинке досталась от Wrangler не только платформа, но и колеса, передняя панель, дизайн фар, включая и противотуманные огни.

Скорее всего, на машине будет стоять бензиновый двигатель в 4 цилиндра с турбонаддувом объемом в 2 литра. Также не исключено, что линейку пополнит вариант с турбодизелем V6 с объемом 3,6 литров.

За передвижение будет отвечать механическая коробка передач в 6 ступеней. Можно также заказать восьмиступенчатый автомат, что наверняка отразится на стоимости автомобиля в сторону увеличения.

Окончательно все детали по новинке будут известны в 2019 году. Именно тогда ее должны показать на одном из мировых автосалонов.

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Jeep, Scrambler, Автомобили, Машины, Мощные пикапы.
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