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Mercedes выпустит новую линейку электромобилей
12:30 Сегодня Телеграф
fainaidea.com
Фото: из открытых источников

Mercedes выпустить свой новый электромобиль премиум-класса – стоит отметить, что данное намерение в целом само по себе не является удивительным.

Остальные автомобильные гиганты также стремятся поспеть за гонкой экологичности и энергоэффективности, предлагая свои решения – например, модель V8 от Ауди, которая будет переделана под полностью электрический пакет или же седан XJ от Ягуара, который также стремится предоставить общественности новый электромобиль. Мерседес же стремится пойти по другой дороге, которая наверняка приведет ее к очередному успеху.

Дело в том, что ведущий инженер компании Mercedes, Майкл Кетц, отметил, что в своем стремлении предложить определенной категории клиентов свой новый электромобиль премиум-класса, компания не планирует использовать переделку какой-либо модели S-класса. Вместо этого Mercedes будет выпускать свои новые электромобили под линейкой EQ, таким образом символизируя новое начало для новых фирменных электромобилей.

Главным аргументом в пользу этого решения является заявление Кетца о том, что гибридная технологическая платформа S-класса не подходить для имплементации последнего поколения технологий электромобилей, так что в случае если компания действительно бы захотела воплотить в рамках этой платформы новый электромобиль, то столкнулась бы с большими проблемами, в частности, связанными с водительской безопасностью, что является высоким приоритетом в поддержании репутации компании на данный момент.

Некоторые аналитики высказывают мнение о том, что тут существуют проблемы и несколько иного порядка, которые, однако, тоже связаны с технологиями – высказывается предположение о том, что Mercedes хочет улучшить техпроцесс и снизить совокупный уровень выбросов и потенциальной химической опасности – однако сделать это в электромобиле премиум-класса не так-то просто, учитывая высокий скоростной потенциал и некоторые другие аспекты технического характера.

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Все по теме:

Mercedes, Авто, Майкл Кетц, электромобили под линейкой EQ, Электромобиль.
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