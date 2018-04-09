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Новые BMW 3-Series и Mercedes B-Class покажут на Парижском автосалоне

Новые BMW 3-Series и Mercedes B-Class покажут в Париже
14:32 Сегодня Телеграф
autonews.ua
Фото: autonews.ua

На Парижском автосалоне, который пройдет 2-4 октября 2018 года, покажут сразу несколько интересных новинок.

Среди новинок Парижского автосалона будет Mercedes B-Class нового поколения. 

Новый B-Class создается на той же архитектуре, что и A-Class. Это значит, что B-Class позаимствует у A-Class технологии и двигатели. Его главными конкурентами станут BMW 2-Series Active и Sports Tourer. Компания Mercedes готовится выпустить не только новый B-Class, как модель 2019 года, но также A-Class Sedan, CLA и GLA второго поколения, а также кроссовер GLB.

Peugeot готовится выпустить новое поколение Peugeot 208. Французам уже пора это сделать, так как 2008 текущего поколения появилось шесть лет назад. Новый хэтчбек построят на той же платформе, которая использовалась для Citroen C3 2017 года. Во второй половине 2019 года появится полностью электрическая версия этой модели.

На Парижском автосалоне в этом году должны показать Citroen C5 третьего поколения. Но это будет, скорее всего, не серийная версия, а концепт. Почему мы так думаем? Потому, что в прошлом году Линда Джексон, глава Citroen, сказала, что новый седан C5 дебютирует в 2020 году.

Естественно, не может обойти внимание Парижский автосалон компания Renault. Ожидается, что она во время этого автомобильного шоу покажет новое поколение Clio, созданного на модернизированной платформе CMF-B. Эту новинку ждут многие, так как Clio IV уже исполнилось шесть лет.

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Все по теме:

Citroen C3 2017 года, Mercedes B-Class, Peugeot, Автомобили, Парижский автосалон.
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