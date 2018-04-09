В сети появился снимок нового электрокара Nissan

Nissan активно готовится к Пекинскому автосалону. Японцы выставят несколько автомобилей, в том числе и совершенно новый электрокар.

Это будет модель построенная специально для китайского рынка, которую уже в 2022 году начнет серийно выпускать компания M.O.V.E. совместно с местным автопроизводителем Dongfeng. Это будет вклад в удовлетворение постоянно растущего в Китае спроса на технику с электрическими силовыми установками.

Пока об этом концепте ничего не известно, а пару ему составит еще один электрический концерт. Это IMx Kuro, который Nissan привозил в прошлом месяце на Женевский автосалон. Кроссовер не электротяге способен пройти на одном заряде батарей более 600 километров.

Это едва ли не самый революционный автомобиль последних лет. Технология получила имя Brian-to-Vehicle и, по словам разработчиков, способна считывать и интерпретировать сигналы, поступающие от мозга водителя и реагировать на них.