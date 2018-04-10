Названа дата презентации нового автомобиля Lexus ES

Компания Lexus представит седан ES нового поколения на автосалоне в Пекине 25 апреля. Издание Almuraba уже опубликовало первое изображение автомобиля, на котором машина представлена без камуфляжа. Судя по снимку, седан следующего поколения получит новую светодиодную оптику и другую решетку радиатора, передает интернет-издание.

Новый ES построят на платформе Toyota New Global Architecture (TNGA). Автомобиль станет заметно больше своего предшественника. Водителю будут доступны передовые системы безопасности, такие как функция удержания автомобиля в полосе движения, системы мониторинга слепых зон и функция распознавания пешеходов.

В моторную гамму машины войдет 3,5-литровый бензиновый мотор V6. Мощность агрегата составит около 270 лошадиных сил. Также ожидается появление гибридной модификации седана. Новинка получит систему переднего привода, кроме этого, скорее всего, клиентам предложат полноприводную модификацию ES. Основными конкурентами седана станут Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series, Audi A6, Volvo S90, Jaguar XF, Genesis G80, Infiniti Q70 и Cadillac CTS.