МАЗ представил великолепные новинки на выставке в Киеве (Видео)

В столичном МВЦ с 10 по 14 апреля проходит выставка белорусских производителей Made in Belarus 2018. Минский автомобильный завод представил две самых свежих новинки.

Во-первых, полноприводный среднетоннажный грузовик МАЗ-4372СО-521-00 (4х4). Машина с бортовой платформой объемом 23 м куб. (с тентом) имеет грузоподъемность 4050 кг и полную массу 11000 кг. Кабина оснащена одним спальным местом. Длина машины – 7320 мм, ширина – 2550 мм и высота – 3425 мм. Колесная база – 3860 мм.

Автомобиль оснащен турбодизелем ЯМЗ-53423 (Евро 5) мощностью 170 л. С. и 6-ступенчатой механической коробкой передач Shaanxi Fast Gear 6J70TA. Топливный бак – 130 л. Максимальная скорость – 85 км/ч. Установлены шины размерности 9.00R20 модели ИН-142Б НС-14. Стоимость машины – от 50 тыс. долларов.

Данная модель очень важна, так как с нем Минский автозавод выходит в сегмент среднетоннажников, которые можно использовать как в сельском, так и в а хозяйствах. МАЗ-4372СО-521-00 может поставляться не только с бортовой платформой, но и в качестве шасси – под установку различных кузовов.

Вторая новинка на стенде Минского автозавода – пригородный автобус МАЗ-231185. Эта машина с оригинальным дизайном (светотехника, приподнятая в передней части крыша) имеет длину 11 985 мм. Общая пассажировместимость составляет 87 человек, мест для сидения – 47.

Из отличительных особенностей следует отметить возможность установки гидролифта за средней дверью для подъема/опускания инвалидной коляски. Высота пола над проезжей частью – 960 мм. Объем багажных отсеков составляет 4.4 м куб. Радиус разворота – 12,5 м.

Автобус укомплектован турбодизелем Mercedes-Benz OM 926 LA (Евро 5) мощностью 380 л.с. и автоматической коробкой передач Allison T375 w/Ret. Объем топливного бака – 280 л. Максимальная скорость – 100 км/ч.

Предприятие «Белкоммнумаш» демонстрирует троллейбус автономным ходом – модели 32100D. Запас автономного хода зависит от особенностей заказа и от типа используемого накопителя энергии и варьируется от 8 до 20 км.

Представленная машина изготовлена для Одессы. О чем красноречиво свидетельствует эмблемы на креслах. Общая пассажировместимость – 90 человек. Мест для сидения – 22. Максимальная техническая масса – 18000 кг.

Очень большой стенд представляет и Минский тракторный завод. Здесь можно увидеть одну из новинок – колесный трактор класса 6.0. модель Belarus 3522C. Ее особенность – 6-цилиндрвыой 8.8-литровый турбодизель Caterpillar C9 мощностью 364 л.с.. Трансмиссия – гидромеханическая, 36 скоростей вперед и 24 – заднего хода. Грузоподъемность на оси подвески: ПНУ – 5000 кг, ЗНУ – 10 000 кг. Емкость гидросистемы – 120 л. Производительность насоса – 0 – 160 л/мин. Максимальное давление – 20 Мпа.

Габариты трактора – длина 6500 мм. Ширина 2850 мм и высота 3350 мм. Эксплуатационная масса – 12 300 кг. максимальная – 20 000 кг. Емкость топливных баков – 650 л.