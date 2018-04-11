Honda выпустила сверхмощную газонокосилку

Для рекламы газонокосилок и микротракторов японцы в сотрудничестве с командой, которая готовит машины для британского кузовного чемпионата, выпустили болид под названием Mean Mover. Его оснастили литровым мотором от мотоцикла Honda VTR Firestorm. Кроме этого трактора создали и другие усовершенствования, в результате чего мощность подняли до отметки 110 сил.

Это позволило ему попасть в книгу рекордов Гиннеса как самой быстрой в мире газонокосилке. А на гоночной трассе Mean Mover смог разогнаться до отметки 187 километров в час, что на 48 километров в час быстрее предыдущего рекорда. И, когда рекорд побили, Honda создала еще более мощную косилку в 189 сил, которая набрала 215 километров в час.