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Компания Audi приступила к испытаниям спортивной версии Q3

Audi SQ3
20:23 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Спортивный кроссовер Audi SQ3 получит 2,5-литровый бензиновый мотор с отдачей 340 л.с. и будет представлен этим летом.

Компания Audi приступила к дорожным испытаниям спортивной версии кроссовера Q3 второго поколения. Новинка получит название SQ3 и будет представлена летом нынешнего года. Шпионские фотографии автомобиля были выложены изданием Autocar. Судя по первым снимкам, машина получит новую решетку радиатора, массивные колесные арки и большие колесные диски.

Кроссовер следующего поколения построят на платформе MQB. Audi SQ3 получит 2,5-литровый бензиновый мотор. Мощность агрегата составит примерно 340 л.с. Мотор будет работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или «роботом» с двумя сцеплениями.

Также ожидается появление сверхмощной версии кроссовера под названием RS Q3. Ожидается, что такую модификацию оснастят 2,5-литровым мотором с отдачей 395 л.с.

По неофициальным данным, длина Audi Q3 составит 4450 мм, а ширина — 1860 миллиметров. Размер колесной базы вырастет до 2650 миллиметров. Объем багажника составит около 440 литров. Базовым мотором, скорее всего, станет 1,5-литровой бензиновый двигатель. Мощность мотора составит 128 лошадиных сил.

Позже кроссовер получит гибридную модификацию. В состав силовой установки войдет 1,4-литровый бензиновый двигатель TFSI и электромотор. Также ожидается появление полностью электрической версии Audi Q3. Запас хода у такой модификации кроссовера составит около 300 километров.

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Audi, Audi SQ3, Автомобили, Машины, Спортивные кроссоверы.
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