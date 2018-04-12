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Zagato сделает из старого Lamborghini уникальный родстер

Zagato сделает из старого Lamborghini уникальный родстер
01:54 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Motor.ru

Ателье Zagato планирует выпустить открытую версию двухдверки L595, дебютировавшей в 2014 году.

Презентация родстера состоится в мае на мероприятии Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

В основу L595 Zagato может лечь суперкар Lamborghini Gallardo LP 570-4 Spyder Performante. Таким образом, родстер получит 570-сильный мотор V10 объемом 5,2 литра, полный привод и возможность разгоняться до сотни за 3,9 секунды.

Оригинальный автомобиль, построенный на базе хардкорного Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera, выпустили в честь 95-летия основателя ателье Уго Загато. Владельцем двухдверки стал известный коллекционер Альберт Шписс. По его словам, в машине воплотилась идея "современной классики".

От донора 595-й отличается только новым кузовом из углепластика с характерными выпуклыми элементами на крыше.

Технически автомобили идентичны. На Zagato также установлен 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента, совмещенный с шестиступенчатым «роботом».

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Все по теме:

Lamborghini, Автомобили, Машины, Родстер.
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