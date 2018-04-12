Студенты решили превратить кроссовер Skoda Karoq в кабриолет

Студенты академии Skoda подготовили новый концептуальный кабриолет. Как сообщает пресс-служба чешского бренда, автомобиль построен на базе компактного кроссовера Karoq. Публичный дебют новинки состоится на специальном мероприятии в июне нынешнего года.

Всего в разработке принимают участие 20 студентов училища Skoda в городе Млада-Болеслав. На данный момент компания уже опубликовала первое тизерное изображение будущего вседорожного кабриолета. По словам юных инженеров, целевая аудитория новинки — молодые, активные люди.

Это не первая разработка студентов Skoda. Ранее они разработали новый концептуальный пикап. Автомобиль под названием FUNstar построен на базе Fabia третьего поколения. Машина получила усиленную центральную стойку, 18-дюймовые колесные диски, светодиодную подсветку днища, новую решетку радиатора и светодиодную оптику. Также пикап оснащается модернизированной аудиосистемой с 200-ваттным сабвуфер и обновленной информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном.

Еще одной разработкой чешских студентов стала экспериментальная версия самой маленькой модели Skoda — Citigo. Компакт-кар превратили в электрический пляжный багги под названием Element. Автомобиль лишился крыши и заднего ряда сидений, на место которого установили стереосистему. Вместо двигателя внутреннего сгорания поставили полностью электрическую силовую установку, выдающую 60 кВт (82 лошадиные силы).