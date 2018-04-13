Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина и Молдова подписали меморандум о синхронизации с энергосистемой Европы Украина и Молдова подписали меморандум о синхронизации с энергосистемой Европы
Новости: Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций
Новости: Пятеро украинцев попали в число лучших боксеров мира по версии ESPN Пятеро украинцев попали в число лучших боксеров мира по версии ESPN
Новости: Жены на миллиард: вот каких женщин любят богатые и успешные мужчины (Фото) Жены на миллиард: вот каких женщин любят богатые и успешные мужчины (Фото)
X

Skoda представит доступный кроссовер

Skoda представит доступный кроссовер
02:02 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Ожидается, что габариты кроссовера составят 4390х1781х1539 мм, колесная база — 2690 мм.

Ожидается, что новый компактный и самый доступный кроссовер Skoda получит название Kamiq и пока будет предлагаться в Китае. 

В гамме моторов пока предполагается только 1,5-литровый атмосферный бензиновый агрегат в 110 л.с. в связке с передним приводом.

Компания Volkswagen тоже готовит для Китая ряд новых кроссоверов. Так, недавно фотошпионы поймали одного из них на дорогах. Если на официальной презентации концепт этой модели был представлен под довольно расплывчатым названием Advanced Midsize SUV, которое выглядело скорее как определение рыночной ниши модели ("Продвинутый среднеразмерный SUV"), то теперь известно и окончательное название модели: кроссовер будет называться Tyron.

Последний представлен в Китае как в обычном, так и любимом китайцами длиннобазном варианте. Какие моторы получит новинка, пока не сообщается, однако шпионские снимки CarNewsChina позволяют сделать определенные выводы: на крышке багажника можно заметить название модификации 380 TSI, что говорит о 2-литровом турбомоторе мощностью 220 лошадиных сил.

Tayron будут собирать на совместном предприятии FAW-Volkswagen, а официальная презентация серийного Tayron состоится на автосалоне все в том же Пекине. Старт продаж на китайском рынке не заставит себя ждать: он запланирован на вторую половину года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Skoda, Автомобили, Кроссовер, Машины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Компания Audi приступила к испытаниям спортивной версии Q3 Самые дорогие ретро-автомобили, проданные на аукционах (Фото) Илон Маск назвал сроки появления полноприводной Tesla Model 3

Последние новости

Смех до упада: самые мозговыносящие кулинарные провалы Дель Пьеро: Не понимаю слова Буффона Продукты для здоровья мозга, которые должны быть в рационе всех, кому за 30
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 НАПК внесло предписание Авакову
03 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
04 Домингес: Роналду рукоплескали в Турине, а он снял майку после липового пенальти
05 Эксперты подсказали легкое упражнение, которое сделает живот плоским за 2 недели
Новости сегодня
03:09 Хохот до упада: уморительные демотиваторы для поднятия настроения
02:35 Болт: Хочу серьезно заниматься футболом
02:25 Певица Джамала показала новую прическу
01:52 ВСУ получат новые многоцелевые внедорожники "Богдан"
01:38 Евросоюз хочет допросить Цукерберга
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лондон созывает Совбез ООН из-за отчета ОЗХО по делу Скрипалей Лондон собирает Совбез ООН по Солсбери
Новости: Порошенко заявил о новых санкциях против РФ Порошенко заявил о новых санкциях против РФ
Новости: Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов
Новости: Названы главные продукты для защиты от онкологии Названы главные продукты для защиты от онкологии
Добавить комментарий
0