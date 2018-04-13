Skoda представит доступный кроссовер

Ожидается, что новый компактный и самый доступный кроссовер Skoda получит название Kamiq и пока будет предлагаться в Китае.

В гамме моторов пока предполагается только 1,5-литровый атмосферный бензиновый агрегат в 110 л.с. в связке с передним приводом.

Компания Volkswagen тоже готовит для Китая ряд новых кроссоверов. Так, недавно фотошпионы поймали одного из них на дорогах. Если на официальной презентации концепт этой модели был представлен под довольно расплывчатым названием Advanced Midsize SUV, которое выглядело скорее как определение рыночной ниши модели ("Продвинутый среднеразмерный SUV"), то теперь известно и окончательное название модели: кроссовер будет называться Tyron.

Последний представлен в Китае как в обычном, так и любимом китайцами длиннобазном варианте. Какие моторы получит новинка, пока не сообщается, однако шпионские снимки CarNewsChina позволяют сделать определенные выводы: на крышке багажника можно заметить название модификации 380 TSI, что говорит о 2-литровом турбомоторе мощностью 220 лошадиных сил.

Tayron будут собирать на совместном предприятии FAW-Volkswagen, а официальная презентация серийного Tayron состоится на автосалоне все в том же Пекине. Старт продаж на китайском рынке не заставит себя ждать: он запланирован на вторую половину года.