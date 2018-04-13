Самый дорогой кроссовер в мире создали в Великобритании

Новый Range Rover SV Coupe – первая трехдверная версия модели за 30 лет. Однако автомобиль удивил не этим, а объявленной недавно стоимостью: купить Рейндж Ровер можно по цене от $295 тыс.

Перед нами – самый дорогой кроссовер в мире, больше стоят разве что тюнингованные авто.

С виду купе Рейндж Ровер можно узнать разве что по отсутствию задней пары дверей. У оставшихся дверей окна без рамок. В остальном внедорожник мало чем отличается от обычной пятидверной версии.

В салоне Range Rover SV Coupe перемен побольше. В отделке использованы дорогая кожа с прострочкой и дерево. Внутри установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией.

Комплектация Рейндж Ровер Купе 2018 включает лазерные фары, пневмоподвеску и аудиосистему с 23 динамиками, а за доплату предложены 23-дюймовые литые диски.

Купе Range Rover будут оснащать исключительно пятилитровым компрессорным V8 на 565 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с, а максимальная скорость – 265 км/ч.

Сообщается, что будет выпущено лишь 999 машин и большинство из них уже заказаны.