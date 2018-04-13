Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины В НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины
Новости: Британия отправила к Сирии самолет управления нанесением ударов Британия отправила к Сирии самолет управления нанесением ударов
Новости: Бой Усик - Гассиев перенесен Бой Усик - Гассиев перенесен
Новости: Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые
X

Самый дорогой кроссовер в мире создали в Великобритании

Смотрите фото (3)
Range Rover SV Coupe
08:27 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Land Rover выпустит 999 внедорожников Range Rover.

Новый Range Rover SV Coupe – первая трехдверная версия модели за 30 лет. Однако автомобиль удивил не этим, а объявленной недавно стоимостью: купить Рейндж Ровер можно по цене от $295 тыс.

Перед нами – самый дорогой кроссовер в мире, больше стоят разве что тюнингованные авто.

С виду купе Рейндж Ровер можно узнать разве что по отсутствию задней пары дверей. У оставшихся дверей окна без рамок. В остальном внедорожник мало чем отличается от обычной пятидверной версии.

В салоне Range Rover SV Coupe перемен побольше. В отделке использованы дорогая кожа с прострочкой и дерево. Внутри установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией.

Комплектация Рейндж Ровер Купе 2018 включает лазерные фары, пневмоподвеску и аудиосистему с 23 динамиками, а за доплату предложены 23-дюймовые литые диски.

Купе Range Rover будут оснащать исключительно пятилитровым компрессорным V8 на 565 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с, а максимальная скорость – 265 км/ч.

Сообщается, что будет выпущено лишь 999 машин и большинство из них уже заказаны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Range Rover, Range Rover SV Coupe, Авто, Великобритания, Внедорожник, Кроссовер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Zagato сделает из старого Lamborghini уникальный родстер Honda выпустила сверхмощную газонокосилку Компания Audi приступила к испытаниям спортивной версии Q3

Последние новости

Какие стандарты мужской красоты существуют в разных уголках мира (Фото) Теракт во время футбольного матча в Сомали: погибли пять человек Диетологи рассказали о лучших способах похудения
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
03 НАПК внесло предписание Авакову
04 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
05 Эксперты подсказали легкое упражнение, которое сделает живот плоским за 2 недели
Новости сегодня
09:15 Маникюр 2018: матовые идеи весеннего маникюра (Фото)
09:12 Стало известно, кто возглавит автоконцерн Volkswagen
09:04 Цены на нефть отошли от трехлетних максимумов
08:59 Жуткая травма игрока "Арсенала", с которой он играл против ЦСКА
08:53 В Балтийском море разбился российский военный вертолет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Литва обсудили вопросы сотрудничества в сфере киберзащиты Украина и Литва обсудили вопросы киберзащиты
Новости: Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций
Новости: Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов
Новости: Хлое Кардашьян преждевременно родила девочку Хлое Кардашьян преждевременно родила девочку
Добавить комментарий
0