Стали доступны первые снимки автомобиля Toyota Prius 2019

В распоряжении журнала Best Car оказались первые фото Toyota Prius 2019 – обновленной версии популярного японского гибрида. Как ожидается, автомобиль будет подвержен рестайлингу в этом году.

Toyota Prius 2019

Судя по картинкам, Toyota Prius 2019 обзаведется другими фарами, фонарями и бамперами. Специфическую L-образную оптику заменят на более традиционную горизонтальную светотехнику.

Изменятся ли технические характеристики Toyota Prius, пока неизвестно. Нынешняя модель использует 1,8-литровый бензиновый мотор на 97 л.с., работающий по циклу Аткинсона, 72-сильный электромотор и бесступенчатый вариатор. Суммарная отдача установки – 122 л.с. Плагин-гибридная версия модели имеет еще и батарею емкостью 4,4 кВтч, а улучшенная модификация Prime – на 8,8 кВтч.