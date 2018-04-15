Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео)

Не получив технических проблем, затем он прошел в районах проведения АТО свыше 60 тысяч км. Об этом сказал технический директор автосборочного завода №2 компании “Богдан Моторс” Владислав Илленко во время презентации нового многоцелевого внедорожника “Богдан 2351”.

“По требованию военных была существенно доработана подвеска автомобиля с применением усиленных рессор и амортизаторов. Комплектация автомобиля пополнилась шинами с рисунком специальной конфигурации для облегчения передвижения по местности со сложными почвами. Панель приборов оборудуется дополнительным выключателем осветительных приборов, что позволяет работать в режиме светомаскировки. Также обеспеченная возможность буксования прицепа или другого транспортного средства весом до 1,5 тонны, а если он оборудован дополнительными тормозами – то и до 3 тонн”, – рассказал Илленко.

Новый многоцелевой внедорожник “Богдан 2351” презентовали журналистам на автосборочном заводе №2 компании “Богдан Моторс” в Черкассах. Это унифицированный многоцелевой внедорожник, который призван заменить морально и технически устаревший УАЗ на всех без исключения участках армейской службы. Новая машина имеет более мощный двигатель мощностью 143 л. с., более высокую максимальную скорость и грузоподъемность.

В перспективе, “Богдан 2351” – это готовая платформа для создания легкого автомобиля огневой поддержки, с возможностью развития в модификации для военных связистов, саперов, радиационной и химической разведки и аэроразведки.