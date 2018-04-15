Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кононенко заявил о запланированном отчете правительства Кононенко заявил о запланированном отчете правительства
Новости: Германия и Франция будут добиваться долговременного прекращения огня в Сирии Германия и Франция будут добиваться долговременного прекращения огня в Сирии
Новости: Фонсека - о судействе матча "Шахтер" - "Динамо" Фонсека - о судействе матча "Шахтер" - "Динамо"
Новости: Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео) Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео)
X

Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео)

Богдан 2351
00:13 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

До разработки "Богдан 2351" в одном из специальных подразделений ВСУ проходил тестовую эксплуатацию полноприводный Great Wall Wingle 5 doublecab.

Не получив технических проблем, затем он прошел в районах проведения АТО свыше 60 тысяч км. Об этом сказал технический директор автосборочного завода №2 компании “Богдан Моторс” Владислав Илленко во время презентации нового многоцелевого внедорожника “Богдан 2351”.

Немецкий оружейник Umarex представил новую RAM-винтовку TM-4 (Видео)

“По требованию военных была существенно доработана подвеска автомобиля с применением усиленных рессор и амортизаторов. Комплектация автомобиля пополнилась шинами с рисунком специальной конфигурации для облегчения передвижения по местности со сложными почвами. Панель приборов оборудуется дополнительным выключателем осветительных приборов, что позволяет работать в режиме светомаскировки. Также обеспеченная возможность буксования прицепа или другого транспортного средства весом до 1,5 тонны, а если он оборудован дополнительными тормозами – то и до 3 тонн”, – рассказал Илленко.

Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)

Новый многоцелевой внедорожник “Богдан 2351” презентовали журналистам на автосборочном заводе №2 компании “Богдан Моторс” в Черкассах. Это унифицированный многоцелевой внедорожник, который призван заменить морально и технически устаревший УАЗ на всех без исключения участках армейской службы. Новая машина имеет более мощный двигатель мощностью 143 л. с., более высокую максимальную скорость и грузоподъемность.

Французская армия презентовала новейшие ракетные комплексы MMP (Видео)

В перспективе, “Богдан 2351” – это готовая платформа для создания легкого автомобиля огневой поддержки, с возможностью развития в модификации для военных связистов, саперов, радиационной и химической разведки и аэроразведки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Автомобили, Богдан 2351, ВСУ, Презентация Богдан 2351.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Skoda представит доступный кроссовер Компания Toyota создала новую линейку спортивных авто Студенты решили превратить кроссовер Skoda Karoq в кабриолет

Последние новости

Украинский теннисист выиграл престижный турнир в Италии Ян Пекло: Польше и Украине нужно газовое сотрудничество Бритни Спирс появилась на публике в откровенном наряде
Сегодня читают
01 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
02 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
03 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
04 США предъявили Сирии ультиматум
05 "Поведение Гармаша меня полностью устроило": Хацкевич - о победе над "Шахтером"
Новости сегодня
01:15 Омелян: Компании-строители Керченского моста ждут санкции
00:58 Боатенг прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ
00:47 Время безпощадно: какими они были и как выглядят сейчас звезды 80-х (Фото)
00:45 Спутники Swarm обнаружили второе магнитное поле, окружающее планету Земля
00:27 Полузащитник "Челси" может перейти в "Вест Хэм"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну
Новости: Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство
Новости: Януковичу не выплатили компенсацию Януковичу не выплатили компенсацию
Новости: Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты
Добавить комментарий
0