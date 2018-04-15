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Компания Mitsubishi выпустила последний Pajero

Mitsubishi
19:15 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Стандартная комплектация стоит 47 000 евро.

Немецкое представительство марки сообщило о прекращении продаж флагманского внедорожника. Кроме того, на немецком рынке продажи внедорожника завершит специально подготовленная по этому случаю лимитированная серия Mitsubishi Pajero Final Edition. Всего будет выпущено 1 000 таких автомобилей, причем в трех- и пятидверном кузове.

Трехдверный "финальный" вариант построен на базе начальной комплектации Base, которую дополнилили 18-дюймовыми колесами, алюминиевой защитой днища, обогревом передних кресел, системой автоматического торможения, круиз-контролем и прочим оборудованием. Трехдверный Pajero Final Edition оценили на пять тысяч евро дороже базовой версии – 37 тысяч евро, что составляет приблизительно 2 834 000 рублей по текущему курсу.

Пятидверный вариант предложен выполнен по обратному принципу – он самый дорогой. Если стандартная комплектация Pajero Top стоит 47 000 евро, то Pajero Final с пятью дверями обойдется в 49 000 евро (около 3 600 000 и 3 753 000 рублей, соответственно). «Прощальный» внедорожник комплектуется 20-дюймовыми колесами с особым дизайном, защитой днища, затемненной оптикой и алюминиевой отделкой интерьера. Автомобили предлагаются исключительно со 190-сильным дизелем 4M41 с системой прямого впрыска DI-D объемом 3,2 литра, пятиступенчатой автоматической коробкой передач INVECS II и системой полного привода Advanced Super Select II.

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Все по теме:

Mitsubishi, Mitsubishi Pajero Final Edition, Pajero, Автомобили, Последний Pajero, Флагманские внедорожники.
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