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Подразделение Mercedes-AMG анонсировало конкурента Porsche Cayman

Mercedes-AMG Porsche Cayman
08:37 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Тобиас Моерс, босс Mercedes-AMG, намекнул, что AMG работает над спортивным автомобилем, который может стать конкурентом Porsche Cayman.

Спорткар станет третьей собственной моделью AMG после купе Mercedes-AMG GT и лифтбек Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Босс компании Mercedes-AMG не раскрыл, какой именно будет новая модель, но, по неофициальным данным, производитель планирует выпустить компактный спортивный автомобиль, который окажется на ступеньку ниже Mercedes-AMG GT.

Издание Autocar полагает, что планируется полноценный конкурент Porsche 718 Boxster и 718 Cayman. Новинка по своим размерам будет близка к нынешнему SLC. Также Тобиас Моерс сообщил, что спортивное подразделение отказалось от идеи выпуска автомобиля сегмента SUV.

В настоящее время нет данных о том, когда компания планирует официально представить автомобиль.

Моерс также подтвердил, что GT 4-Door Coupe получит 4-литровый гибридный силовой агрегат V8 мощностью не менее 800 л.с. Гибридная установка, впервые показанная в концептуальной версии в прошлом году, станет флагманской моделью для этого автомобиля после старта продаж в 2020 году. Вероятно, это будет ответ модели Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

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Mercedes AMG, Mercedes-AMG Porsche Cayman, Porsche Cayman, Конкурент.
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