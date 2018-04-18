Компания Buick представила концепт электрического кроссовера

Компания Buick представила концептуальный электрический кроссовер под названем Enspire. Публичная премьера новинки состоится на автосалоне в Пекине 25 апреля. Получит ли прототип в будущем серийную версию пока неизвестно. Пока автопроизводитель лишь отметил, что новинка призвана дать представление о дизайне и технологиях, которые применят на будущих автомобилях компании.

Кроссовер оснащается электрической силовой установкой мощностью 557 л.с. Запас хода Enspire составляет 596 км. До 100 км/ч автомобиль может разгоняться за четыре секунды. Зарядить батареи на 80% можно всего за 40 минут.

Buick Enspire получил заднюю часть кузова с большим наклоном и внушительные задние фонари. Также кроссовер оснащается массивной решеткой радиатора, спойлером, увеличенные боковые "юбки" и светодиодную оптику. В салоне машины, который получил отделку деревом и замшей, устанавливается цифровая приборная панель, большой дисплей мультимедийной системы.

Всего в прошлом году компания Buick реализовала около 1,4 млн автомобилей. Примерно 1,2 млн из них были продано в КНР.