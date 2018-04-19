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Aston Martin анонсировал новый спорткар

Aston Martin анонсировал новый спорткар
05:51 Сегодня Телеграф
autonews.ru
Фото: autonews.ru

Премьера автомобиля, который в модельном ряду бренда заменит Vanquish, состоится в июне нынешнего года.

Aston Martin выпустит новый спорткар, который будет продаваться под возрожденным названием DBS Superleggera. Компания уже опубликовала соответствующий тизерный видеоролик. По данным Motor1, в модельном ряду бренда автомобиль займет место Vanquish. Премьера автомобиля состоится в июне нынешнего года.

Вся информация о новом спорткаре пока держится в секрете. Нынешней Vanquish комплектуется 6,5-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 600 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км/ч с таким мотором спорткар разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 325 км в час.

Ранее Aston Martin показал трехдверный спортивный универсал, созданный на базе модели Vanquish совместно с итальянским кузовным ателье Zagato. Новинка вошла в особую линейку эксклюзивных автомобилей, включающую также купе, кабриолет и спидстер.

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Все по теме:

Aston Martin, Автомобили, Машины, Спорткар.
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