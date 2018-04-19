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Nissan дал автолюбителям возможность разработать дизайн нового внедорожника

Nissan
18:58 Сегодня Телеграф
autonews.ua
Фото: из открытых источников

Nissan предоставил возможность всем автолюбителям принять участие в создании специальной версии своего полноразмерного внедорожника Armada.

В последнее время автопроизводители любят говорить о том, что они, мол, прислушиваются к мнению своих клиентов при создании новых автомобилей. К сожалению, часто это просто слова, которые не имеют под собой достаточных оснований. Но Nissan, похоже, действительно решил прислушаться к мнению автолюбителей.

Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook на страничке компании Nissan могут отдать свой голос за тот или иной элемент дизайна новой специальной версии Nissan Armada Mountain Patrol. Так, можно выбрать тип шин, виниловую пленку на кузов, палатку, установленную на крышу внедорожника и т.д. Голосование продлится до 10 мая. Официальная премьера этого автомобиля состоится на выставке Overland Expo WEST в американском штате Аризона (18-20 мая).

Armada Mountain Patrol предназначен для тех, кто любит проводить свободное время на природе, для тех, кто ведет активный образ жизни. Под его капотом располагается 5,6 л двигатель V8 мощностью 390 л.с., который работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Все по теме:

Nissan, Nissan Armada Mountain Patrol, Внедорожник, Дизайн.
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