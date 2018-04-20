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Компания Skoda рассекретила дизайн своего нового кроссовера

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Skoda
13:53 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Внешне новый кроссовер выполнен в стилистике Kodiaq и Karoq.

Официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Пекине 25 апреля. Автомобиль ориентирован, прежде всего, на азиатский рынок. Появится ли машины в продаже в других странах, пока не сообщается.

Внешне модель выполнена в стилистике Kodiaq и Karoq. По данным AutoExpress, новинка может получить название Kamiq. Сборку компактного кроссовера Skoda организуют в городе Йичэн (Китай).

Skoda Kamiq предложат с 1,5-литровым атмосферным мотором. Мощность кроссовера составит 110 лошадиных сил. Модель предложат исключительно с передним приводом. Вся остальная информация о машине пока держится в секрете.

Ранее сообщалось, что компания Skoda в 2018 г. выпустит кроссовер с купеобразным кузовом, который построят на базе вседорожника Kodiaq. Новинка станет доступной альтернативой BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Кроме этого, компания Skoda планирует разработать новый компактный кроссовер, который появится в 2019 г. и составит конкуренцию Volkswagen T-Roc и Nissan Juke. Над внешностью автомобиля, длина которого составит около 4,2 м, будет работать новый шеф-дизайнер Skoda Оливер Стефани.

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Все по теме:

Karoq, Kodiaq, Skoda, Автомобили, автосалон в Пекине, Новые кроссовера.
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