Компания Skoda рассекретила дизайн своего нового кроссовера

Официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Пекине 25 апреля. Автомобиль ориентирован, прежде всего, на азиатский рынок. Появится ли машины в продаже в других странах, пока не сообщается.

Внешне модель выполнена в стилистике Kodiaq и Karoq. По данным AutoExpress, новинка может получить название Kamiq. Сборку компактного кроссовера Skoda организуют в городе Йичэн (Китай).

Skoda Kamiq предложат с 1,5-литровым атмосферным мотором. Мощность кроссовера составит 110 лошадиных сил. Модель предложат исключительно с передним приводом. Вся остальная информация о машине пока держится в секрете.

Ранее сообщалось, что компания Skoda в 2018 г. выпустит кроссовер с купеобразным кузовом, который построят на базе вседорожника Kodiaq. Новинка станет доступной альтернативой BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Кроме этого, компания Skoda планирует разработать новый компактный кроссовер, который появится в 2019 г. и составит конкуренцию Volkswagen T-Roc и Nissan Juke. Над внешностью автомобиля, длина которого составит около 4,2 м, будет работать новый шеф-дизайнер Skoda Оливер Стефани.