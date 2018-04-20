Chery показала новый полноразмерный седан

Ранее в Сети появлялась информация о том, что Чери готовит к дебюту новый седан с заводским индексом – M1D. Скорее всего, речь шла именно об этой модели. Arrizo 6, вероятно, займет нишу между «четырехдверками» Arrizo 5 и Arrizo 7.

Некоторые китайские СМИ утверждают, что длина «шестерки» составляет около 4 700 мм – то есть, модель окажется крупнее нынешнего флагманского седана Arrizo 7 (4 652 мм).

Дизайн передней части Arrizo 6 выполнен в новом фирменном стиле Chery. В частности седан получил радиаторную решетку, узкие фары и противотуманки, как у кроссовера Tiggo 8.

По предварительным данным, Arrizo 6 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, знакомой по другим моделям Chery. Например, такой же двигатель есть в гамме и Arrizo 5 (в версии Sport), и Arrizo 7. Отдача мотора – 147 л.с. (210 Нм), он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.