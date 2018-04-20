Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Новости: Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Новости: СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
Новости: "Золота Дзиґа": полный список победителей
"Золота Дзиґа": полный список победителей
X

Chery показала новый полноразмерный седан

Arrizo 6
20:44 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: из открытых источников

Снимки нового седана Chery без какого-либо камуфляжа растиражировали китайтсике СМИ. Судя по шильдику, расположенному на багажной двери, новинку назвали Arrizo 6.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что Чери готовит к дебюту новый седан с заводским индексом – M1D. Скорее всего, речь шла именно об этой модели. Arrizo 6, вероятно, займет нишу между «четырехдверками» Arrizo 5 и Arrizo 7.

Некоторые китайские СМИ утверждают, что длина «шестерки» составляет около 4 700 мм – то есть, модель окажется крупнее нынешнего флагманского седана Arrizo 7 (4 652 мм).

Дизайн передней части Arrizo 6 выполнен в новом фирменном стиле Chery. В частности седан получил радиаторную решетку, узкие фары и противотуманки, как у кроссовера Tiggo 8.

По предварительным данным, Arrizo 6 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, знакомой по другим моделям Chery. Например, такой же двигатель есть в гамме и Arrizo 5 (в версии Sport), и Arrizo 7. Отдача мотора – 147 л.с. (210 Нм), он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Arrizo 5, Arrizo 7, Chery, Автомобиль, Седан.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Jaguar представил новые модификации седанов XE и XF Лоурайдеры или вторая жизнь пикапов ХХ-го века (Фото) Крупнейшую коллекцию классических автомобилей Ford выставили на аукцион

Последние новости

"Антироссийскую группу" создали в парламенте Британии 7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля Лето, море и солнце на ярких картинах польской художницы (Фото)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
22:00 Модные пенсионеры Чайнатауна Сан-Франциско (Фото)
22:00 Стала известна дата релиза смартфона OnePlus 6 (Видео)
21:56 Для форварда "Ромы" сезон закончен
21:30 Золота Дзига 2018: "DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей
21:27 В Госдепе считают КНДР, РФ, Иран и Китай "морально слабыми" странами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0