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Удивительные кадры того, как создаются полицейские авто (Видео)
00:21 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Вашему вниманию видео как обычный автомобиль превращается в полицейское авто.
Многие думают, что переоборудование обычного авто под нужды полиции дело нехитрое: мол, наклеил ливреи, установил спецсигналы, подключил рацию – и все, готово! Но в реальности все обстоит иначе.
На самом деле это долгий и кропотливый труд – как, скажем, своими силами собрать какую-то мебель, не имея опыта. Не будем утверждать, как делают в других странах, но в США создание полис-кара занимает много времени и сил. В ниже представленном ролике можно увидеть, как именно происходит этот процесс.
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