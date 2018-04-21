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Удивительные кадры того, как создаются полицейские авто (Видео)

Полиция
00:21 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Вашему вниманию видео как обычный автомобиль превращается в полицейское авто.

Многие думают, что переоборудование обычного авто под нужды полиции дело нехитрое: мол, наклеил ливреи, установил спецсигналы, подключил рацию – и все, готово! Но в реальности все обстоит иначе.

На самом деле это долгий и кропотливый труд – как, скажем, своими силами собрать какую-то мебель, не имея опыта. Не будем утверждать, как делают в других странах, но в США создание полис-кара занимает много времени и сил. В ниже представленном ролике можно увидеть, как именно происходит этот процесс.

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Авто, Автоновости, Новости авто, Полицейские машины.
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