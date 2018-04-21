Под Киевом засняли маршрутку с пассажирами на невероятной скорости (Видео)

Жуткая авария в Кривом Роге повергла в шок украинское общество. На фоне резонансного ДТП граждане страны стали чаще обращать внимание на нарушение ПДД и публиковать в сети соответствующие фото и видео.

Один из таких роликов сняли на трассе Киев-Одесса. Автор видео обратил внимание, что рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter двигался на скорости свыше 120 км/ч (по ПДД автобусу такого класса нельзя превышать 90 км/ч). Как подчеркнул пользователь, “им с трудом удалось догнать маршрутку”.

В то же время в комментариях один из пользователей отметил, что оператор сам нарушил правила, двигаясь на такой скорости и отвлекаясь на съемку.