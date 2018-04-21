https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Screenshot_13452234-150x90.jpg Автоновости https://telegraf.com.ua/auto/4021243-pod-kievom-zasnyali-marshrutku-s-passazhirami-na-neveroyatnoy-skorosti-video.html
Под Киевом засняли маршрутку с пассажирами на невероятной скорости (Видео)
03:40 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот
На видео засняли маршрутку, которая двигалась со значительным превышением скорости.
Жуткая авария в Кривом Роге повергла в шок украинское общество. На фоне резонансного ДТП граждане страны стали чаще обращать внимание на нарушение ПДД и публиковать в сети соответствующие фото и видео.
В Киеве легковушка въехала в маршрутку, много пострадавших
Один из таких роликов сняли на трассе Киев-Одесса. Автор видео обратил внимание, что рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter двигался на скорости свыше 120 км/ч (по ПДД автобусу такого класса нельзя превышать 90 км/ч). Как подчеркнул пользователь, “им с трудом удалось догнать маршрутку”.
На Волыни загорелась маршрутка с пассажирами
В то же время в комментариях один из пользователей отметил, что оператор сам нарушил правила, двигаясь на такой скорости и отвлекаясь на съемку.
Telegraf.com.ua