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Под Киевом засняли маршрутку с пассажирами на невероятной скорости (Видео)

Маршрутка
03:40 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Скриншот

На видео засняли маршрутку, которая двигалась со значительным превышением скорости.

Жуткая авария в Кривом Роге повергла в шок украинское общество. На фоне резонансного ДТП граждане страны стали чаще обращать внимание на нарушение ПДД и публиковать в сети соответствующие фото и видео.

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Один из таких роликов сняли на трассе Киев-Одесса. Автор видео обратил внимание, что рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter двигался на скорости свыше 120 км/ч (по ПДД автобусу такого класса нельзя превышать 90 км/ч). Как подчеркнул пользователь, “им с трудом удалось догнать маршрутку”.

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В то же время в комментариях один из пользователей отметил, что оператор сам нарушил правила, двигаясь на такой скорости и отвлекаясь на съемку.

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Авто, Киев, Маршрутка, Новости Украины, Украина.
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