Как создают полицейский автомобиль (Видео)

Преобразить обычный автомобиль в полицейский не так просто, как кажется. Многие думают, что переоборудование обычного авто под нужды полиции дело нехитрое: мол, наклеил ливреи, установил спецсигналы, подключил рацию – и все, готово! Но в реальности все обстоит иначе. На самом деле это долгий и кропотливый труд – как, скажем, своими силами собрать какую-то мебель, не имея опыта. Не будем утверждать, как делают в других странах, но в США создание полис-кара занимает много времени и сил. В представленном ролике можно увидеть, как именно происходит этот процесс.