Эти автомобили являются гордостью местной полиции и предметом зависти для полицейских остальных стран.

Эти автомобили являются гордостью местной полиции и предметом зависти для полицейских остальных стран. Чтобы догонять злоумышленников даже на современных спорткарах, полиции необходимы отличные автомобили, которые будут надежно служить в любых условиях и не подводить службу правопорядка в сложных моментах. Именно для этого в органах развитых стран создают специальные автопарки, которые наполняются дорогими спорткарами от лучших мировых производителей. Сегодня мы рассмотрим самые крутые полицейские машины из трех стран. Итальянские, американские и британские полицейские гоночные авто будут представлены ниже. Скажем сразу, что у многих возникнет желание работать в полиции этих стран, чтобы покататься на таких автомобилях.