Японские инженеры создали первый в мире автомобиль-трансформер (Видео)

Инженеры японской компании Brave Robotics и фирмы Asratec создали робота-трансформера J-deite RIDE, который за одну минуту превращается в двухместный автомобиль. Ролик, демонстрирующий возможности прототипа "автобота", размещен на YouTube-канале создателей. Высота трансформера составляет четыре метра, а длина машины, в которую он трансформируется, достигает 3,7 метра. Процесс трансформации агрегата выполняется с пассажирами внутри салона или дистанционно. Робот может двигаться на двух ногах - правда, медленно. За час он преодолевает всего 100 метров. Но после того, как робот превращается в авто, он может разогнаться до 60 километров в час. По словам одного из создателей робота Кендзи Исида, он вдохновлялся героями-трансформерами из аниме. "Конечно, если бы это был фильм, против Jaegers, который может изменить форму за считанные секунды, у нового робота не было бы шансов. Но это не кино, а настоящая жизнь, поэтому робот очень впечатляет". Фирма Brave Robotics разработала аппаратную часть робота, в том числе уникальный механизм, позволяющий ему трансформироваться. Программную часть, благодаря которой J-deite RIDE может ходить и ездить - Asratec. В будущем компании намерены запустить подобных роботов в коммерческое производство и продавать паркам развлечений.