Сверхмощный электрокар показали в Пекине

После интригующего анонса премиальная французская компания DS Automobiles официально представила на Пекинском автосалоне 2018 года 1360-сильный электрический концепт DS X E-Tense Concept.

Как и предполагалось, гоночный гиперкар DS X E-Tense Concept с карбоновой конструкцией, двумя электромоторами и системой полностью автоматического управления призван показать миру «взгляд на гоночный автомобиль 2035 года».

Электрический карбоновый «монстр» DS X E-Tense Concept рассчитан на двух пассажиров. Автомобиль построен на сверхлёгком шасси из углеродного волокна и оснащён торсионной подвеской.

В оснащение машины входит пара электромоторов – по одному на каждой из осей. В обычном режиме движения суммарная отдача силовых установок составляет 540 л.с. Но, если активировать специальный гоночный режим «Circuit», то суммарная отдача электромоторов достигает 1360 л.с. Это, на секундочку, эквивалентно 1 мегаватту/1000 кВт.

Помимо всего прочего, электрический гиперкар DS X E-Tense Concept оснащён инновационной системой автоматического управления, руководит которой виртуальный помощник IRIS, отображающегося в виде голографического изображения в салоне.

Представленная в Пекине машина DS X E-Tense Concept – это прототип. О серийном производстве такого автомобиля речи не идёт, но известно, что некоторые решения модели будут использоваться на будущих серийных машинах французского бренда.