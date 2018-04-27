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Сверхмощный электрокар показали в Пекине

Смотрите фото (3)
16:18 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
livecars.ru

В Пекине дебютировал 1360-сильный электрокар DS X E-Tense Concept.

После интригующего анонса премиальная французская компания DS Automobiles официально представила на Пекинском автосалоне 2018 года 1360-сильный электрический концепт DS X E-Tense Concept.

Как и предполагалось, гоночный гиперкар DS X E-Tense Concept с карбоновой конструкцией, двумя электромоторами и системой полностью автоматического управления призван показать миру «взгляд на гоночный автомобиль 2035 года».

Электрический карбоновый «монстр» DS X E-Tense Concept рассчитан на двух пассажиров. Автомобиль построен на сверхлёгком шасси из углеродного волокна и оснащён торсионной подвеской.

В оснащение машины входит пара электромоторов – по одному на каждой из осей. В обычном режиме движения суммарная отдача силовых установок составляет 540 л.с. Но, если активировать специальный гоночный режим «Circuit», то суммарная отдача электромоторов достигает 1360 л.с. Это, на секундочку, эквивалентно 1 мегаватту/1000 кВт.

Помимо всего прочего, электрический гиперкар DS X E-Tense Concept оснащён инновационной системой автоматического управления, руководит которой виртуальный помощник IRIS, отображающегося в виде голографического изображения в салоне.

Представленная в Пекине машина DS X E-Tense Concept – это прототип. О серийном производстве такого автомобиля речи не идёт, но известно, что некоторые решения модели будут использоваться на будущих серийных машинах французского бренда.

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DS X E-Tense Concept, Автосалон, Автошоу, Пекин, Пекинский автосалон.
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