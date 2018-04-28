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Компания Porshe показала, как будет выглядеть революционный электромобиль

Porshe
12:13 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Модель Mission E была анонсирована ещё в 2015 году.

Опубликованы фотографии полностью электрического Porsche Mission E. Компания заявила о намерении разработать машину, оснащенную полностью электрическим двигателем, еще в 2015 году.

По мнению экспертов, дизайном кузова электромобиль очень похож на Panamera. Также они отмечают, что Mission E – революционная модель компании Porsche. Такое заявление объясняется тем, что за 87 лет существования компании Porsche, впервые была разработана модель с полностью автоматическим оборудованием.

По словам экспертов, новинка иностранного бренда должна составить хорошую конкуренцию Tesla Model S. Это станет возможным, кроме прочего, благодаря более низкой цене, чем у Model S. Силовую часть Porsche Mission E составят два электрических двигателя, которые в паре смогут генерировать 600 лошадиных сил.

Тестовые варианты модели уже испытываются.

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Все по теме:

Mission E, Porsche, Porsche Mission E, Автомобили, Электромобиль.
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