Украинские реставраторы восстановили Skoda, утонувшую 75 лет назад

На ретрофестивале OldCarLand впервые показали недавно отреставрированный немецкий армейский транспортер Sd.kfz. 11.

В Украине такой техники больше нет. Восстанавливали машину реставраторы г. Днепра, за основу взят экземпляр, разбитый во время боя и утонувший в реке около 75 лет назад. Работы по востановлению продолжались несколько лет.

Полугусеничный ход позволял этому транспорту буксировать артиллерийское орудия, везти в кузове снаряды или людей, и не бояться плохих дорог. Спрос на универсальную машину во время Второй Мировой войны был настолько велик, что для ее производства было задействовано несколько заводов разных фирм, например, «наша» машина произведена под чехословацкой маркой Skoda. В настоящее время Sd.kfz. 11 полностью работоспособен и благодаря отечественным реставраторам может передвигаться своим ходом.