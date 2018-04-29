Раритетный Porsche превратили в современный суперкар

Рorsche 959 – знаменитый суперкар 80-х и один из первых серийных автомобилей, способных развить скорость свыше 300 км/ч. Всего выпущено лишь 337 таких купе Порше. Теперь ателье Canepa взялось за тюнинг Porsche 959.

В ходе доработки мощность 2,8-литровой оппозитной шестерки с турбонаддувом повысили с 450 до 800 л. с. В двигателе новые турбины, выхлоп, система впрыска и электронный блок управления. Теперь старый Порше вполне способен соревноваться с современными суперкарами.

Кроме того, Порше 959 получил доработанную подвеску и новые 18-дюймовые колеса с современными шинами. По желанию клиента кузов могут перекрасить в любой цвет (оригинальные Porsche 959 были только белыми, красными или серебристыми).

Салон перетянули новой кожей, а также установили современную аудиосистему и спутниковую навигацию. Цена Порше 959 составляет 750 тыс. долларов, а на доработку одного купе уходит 800 часов.