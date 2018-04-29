Эксперты назвали машины, которые можно водить без прав

Первой в списке машин, которыми можно управлять без водительского удостоверения, является Belier Jade Classic. Чтобы управлять этой машиной, нужно быть старше 16 лет. Скорость модели составляет 45 км/ч, а расход – 3,2 литра на 100 километров.

Второе место занимает Belier Jade Racing. Модель очень похожа на Classic, но немного видоизменен дизайн, добавлены спортивные детали и переработанные ремни.

Третье место - Belier B8, похожий на уменьшенный Fiat.

Четвертое место занимает Aixam Minauto, модель отличается бюджетной ценой и комфортным салоном.

Закрывает пятерку Aixam Sensation. Автомобиль прославился разнообразной линейкой моторов, с возможностью оснащения электрической силовой установкой.

В ТОП-7 также вошли Aixam D-Truck и Aixam D-Truck.