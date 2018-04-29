Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Эксперты назвали машины, которые можно водить без прав

Belier Jade Classic
15:09 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

В некоторых странах водить определенные автомобили можно даже не имея водительских прав.

Первой в списке машин, которыми можно управлять без водительского удостоверения, является Belier Jade Classic. Чтобы управлять этой машиной, нужно быть старше 16 лет. Скорость модели составляет 45 км/ч, а расход – 3,2 литра на 100 километров.

Второе место занимает Belier Jade Racing. Модель очень похожа на Classic, но немного видоизменен дизайн, добавлены спортивные детали и переработанные ремни.

Третье место - Belier B8, похожий на уменьшенный Fiat.

Четвертое место занимает Aixam Minauto, модель отличается бюджетной ценой и комфортным салоном.

Закрывает пятерку Aixam Sensation. Автомобиль прославился разнообразной линейкой моторов, с возможностью оснащения электрической силовой установкой.

В ТОП-7 также вошли Aixam D-Truck и Aixam D-Truck.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Машины, Машины без прав, На машинах можно съездить без прав.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Футуристические новинки автовыставки Auto China 2018 (Фото) Ностальгия по эпохе: девушки и ретро-автомобили (Фото) Японские инженеры создали первый в мире автомобиль-трансформер (Видео)

Последние новости

Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере Ситуация в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска Снимки в стиле "до и после", которые доказывают, что ваш вес не имеет значения (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
18:00 Ушуая - самый южный город на планете (Фото)
17:57 15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0