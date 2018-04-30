"Киевавтодор" представил уникальные дорожно-уборочные машины разных лет (Видео)

Некоторые из них представлены на проходящем с 27 апреля по 1 мая техническом фестивале в Государственном музее авиации.

Итак, посетители могут ознакомиться с универсальной снегоуборочными машинами, которые были подарены Федеральным правительством Германии городу Киеву в 2016 году в рамках партии из 17 единиц. На выставке представлены две из них.

Это машина на базе автомобиля Mercedes-Benz Unimog U1450. Она оснащается роторным снегопогрузчиком и снежным отвалом немецкого производства. Автомобиль выпущен в 1998 году, а в 2017 году получил вторую жизнь и теперь работает в Печерском районе.

Неподалеку стоит еще одна универсальная снегоуборочная машина – на базе грузовика MAN 18.23 Silent. Она оснащена солерзбрасывателем и снежным отвалом. Машина выпущена в 1998 году и приписана сегодня к Шевченковскому району столицы.

Расскажем об еще одном менее интересном экспонате прошлых лет – роторном снегоочистителе Boschung B4 швейцарского производства. Производственная мощность его составляет до 800 тонн в час. Эта машина как и «Унимог» выпущена 20 лет назад, а в прошлом году также прошла обновление.

А вот и очень эффектный снегопогрузчик с двумя характерными «лапами» спереди – КО-206 «Золотые ручки», изготовленный в Республике Беларусь в 1990 году. Машина отреставрирована в 2016 году. Рабочая ширина – 2,0 м. Производственная мощность – 300 тонн в час.

На фестивале представлены и довольно современные дорожно-уборочные машины. Одна из них – подметальная (в т.ч. и для зимнего содержания) – Сity Cat 2020, изготовленная швейцарской компанией Boshung в 2015 году. Она отличается компактными размерами, вместительным бункером на 2 м куб. и малым расходом топлива – всего 6,5 л в час.