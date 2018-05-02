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Компания Porsche представила новый гибридный кроссовер

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Cayenne E-Hybrid
14:13 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Автомобиль, оснащенный 455-сильной установкой, способен ускоряться с нуля до первой сотни за 4,7 секунды.

Немецкая компания Porsche официально представила флагманский гибридный внедорожник Cayenne E-Hybrid нового поколения. Автомобиль, оснащенный 455-сильной установкой, способен ускоряться с нуля до первой сотни за 4,7 секунды и разгоняться до максимальной скорости 252 км/ч.

За питание гибридного внедорожника Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 модельного года отвечает 3,0-литровый двигатель V6 с наддувом, который производит 335 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, и электрический двигатель мощностью 134 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. Суммарно эти агрегаты генерируют 455 лошадиных сил.

Кроме этого, в оснащение флагманского гибридного внедорожника Porsche Cayenne E-Hybrid нового поколения входит комплект аккумуляторных батарей на 14,1 кВт / ч. Согласно данным производителя, автомобиль способен ускоряться с нуля до первой сотни за 4,7 секунды.

В компании рассказали, что блок аккумуляторных батарей нового гибридного внедорожника Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 модельного года такого же размера как у предшественника, но он имеет “более высокую пропускную способность и улучшенную плотность энергии”. Заявленный запас хода на электротяге – 44 км по циклу NEDC (New European Driving Cycle). Максимальная скорость (на электротяге) – 133 км / ч.

На полный заряд аккумуляторных батарей гибридного внедорожника Porsche Cayenne E-Hybrid нового поколения от обычной электросети необходимо 7 часов 48 минут. Если же использовать более мощную зарядную станцию, то это время сокращается до 2 часов и 18 минут. Специальное приложение для смартфонов позволяет следить за "заправкой" автомобиля через Интернет.

Что касается внешнего вида. Гибридный внедорожник Porsche Cayenne E-Hybrid нового поколения визуально практически ничем не отличается от обычной модели. Традиционно автомобиль получил набор уникальных колесных дисков, под которыми красуются тормозные суппорты цвета Acid Green. Также машина получила отличные значки с акцентами Acid Green и специальный порт для зарядки.

Небольшие изменения продолжаются в кабине. Например, гибридный кроссовер Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 модельного года получил акценты Acid Green. Кроме всего прочего, для машины доступна модифицированная информационно-развлекательная система, которая отображает данные о гибридной системе автомобиля.

В настоящее время известно, что гибридный кроссовер Porsche Cayenne E-Hybrid нового поколения поступит в продажу в США в начале 2019 года. Минимальная цена – от $ 79 900.

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Cayenne E-Hybrid, Porsche, Автомобили, Гибридный кроссовер, Гибридный кроссовер Porsche.
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