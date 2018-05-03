Fiat выпускает специальную версию хэтчбека 500X

В 2019 году компания Fiat может вывести на рынок обновленный хэтчбек 500X. В Сети уже рассекретили спецверсию Blue Sky Edition, кузов которой окрашен в эксклюзивный синий цвет.

Согласно предварительным данным, новинку создадут на базе одной из моделей, которая приводится в движение 1,4-литровым бензиновым турбоагрегатом, выдающий 140 или 170 «лошадок». В паре с двигателем будет работать только 9-скоростная автоматическая КПП.

В качестве опции будет доступен полный привод. Кроме нового цвета кузова, автомобиль в исполнении Blue Sky Edition, будет отличаться адаптивными головными фарами, другими «противотуманными фарами», панорамной крышей из двух панелей с люком и электроприводом. Также на авто появятся хромированные элементы на дверях, фарах и 17-дюймовых колесных дисках.

Цены на новинку стартуют от 20 тысяч долларов, а за «топовый» вариант придется заплатить 23 тысячи долларов.