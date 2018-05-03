Brabham официально представила свой первый суперкар

Британская компания Brabham Automotive, принадлежащая Дэвиду Брэбэму, сыну трехкратного чемпиона «Формулы-1» Джека Брэбэма, официально представила свой первый суперкар BT62.

Brabham BT62 получил агрессивный дизайн кузова с массивным передним сплиттером, аэродинамическими боковыми юбками, большим задним крылом, двойной выхлопной системой и 18-дюймовыми колесными дисками, «обутыми» в шины Michelin. Кузов выполнен из углеволокна. Также широко использовался карбоновый кевлар. Благодаря этому суперкар весит всего 972 кг.

Дизайн салона выполнен в стиле гоночных автомобилей. В салоне установлены гоночные сиденья из углеволокна со специальными ремнями безопасности. Управление осуществляется при помощи съемного рулевого колеса. Обращает на себя внимание специальная панель управления фарами, стеклоочистителями, сигналами поворота и т.д.

Под капотом находится 5,4 л двигатель V8, чья мощность составляет 700 л.с. и 666 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач. К сожалению, динамические характеристики этого суперкара пока не объявлены. Но нужно отметить, что он имеет тормозную систему Brembo, а это говорит о высоких скоростях.

Brabham Automotive планирует выпустить только 70 экземпляров BT62. Стоимость такого суперкара составит от 1,3 млн. долларов. Первые 35 экземпляров получат ливрею в честь 35 побед Джека Брэбэма в «Формуле-1».