Украинец восстановил бэтмобиль из фильма 1989 года

Создатели украинского суперкара Himera-Q, который в прошлом году прославился на всю страну, восстановили легендарный Бэтмобиль из фильма “Бэтмен” 1989 года. У автомобиля уже есть потенциальные покупатели, готовые отдать за него немалые деньги.

По словам руководителя проекта Андрея Джазовского, это один из трех автомобилей Бэтмена, который он приобрел несколько лет назад у киностудии Warner Bros. Pictures. После покупки машина была доставлена из США в Литву, где и велись восстановительные работы в течение 3 месяцев.

Перед специалистами стояла задача полностью вернуть Бэтмобиль к жизни. В итоге машина получила полностью функциональные клавиши и кнопки, выдвижные “пулеметы” и “реактивный” огонь из двигателя. Также автомобиль оснастили светодиодными фарами, крышей с электроприводом и различными камерами. Построена чудо-модель на базе Chevrolet Caprice, а за движение ее отвечает мотор V12 от BMW 1994 г.в. Также в ее арсенале есть пневмоподвеска.