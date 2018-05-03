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Украинец восстановил бэтмобиль из фильма 1989 года

Восстановленный бэтмобиль
17:58 Сегодня Телеграф
www.autocentre.ua
Фото: www.autocentre.ua

Продают Бэтмобиль за 250 тыс. евро, купить его желают известный кинопродюссер и арабский принц, но кому именно из них он достанется, пока неизвестно.

Создатели украинского суперкара Himera-Q, который в прошлом году прославился на всю страну, восстановили легендарный Бэтмобиль из фильма “Бэтмен” 1989 года. У автомобиля уже есть потенциальные покупатели, готовые отдать за него немалые деньги.

По словам руководителя проекта Андрея Джазовского, это один из трех автомобилей Бэтмена, который он приобрел несколько лет назад у киностудии Warner Bros. Pictures. После покупки машина была доставлена из США в Литву, где и велись восстановительные работы в течение 3 месяцев.

Перед специалистами стояла задача полностью вернуть Бэтмобиль к жизни. В итоге машина получила полностью функциональные клавиши и кнопки, выдвижные “пулеметы” и “реактивный” огонь из двигателя. Также автомобиль оснастили светодиодными фарами, крышей с электроприводом и различными камерами. Построена чудо-модель на базе Chevrolet Caprice, а за движение ее отвечает мотор V12 от BMW 1994 г.в. Также в ее арсенале есть пневмоподвеска.

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Андрей Джазовский, Бэтмен, Бэтмобиль, Суперкар.
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