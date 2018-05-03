Feel The View: Ford представил автомобильные окна для незрячих пассажиров

Компания Ford представила прототип так называемого «умного» автомобильного стекла, которое позволяет слепым или плохо видящим пассажиров «увидеть» пейзаж за окном машины. Об этом сообщает пресс-служба американской марки.

Система, получившая название Feel The View, делает фотоснимки местности, которые превращаются в высококонтрастные черно-белые изображения. Последние, в свою очередь, при помощи светодиодов проецируются на автомобильное стекло, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Когда незрячий пассажир прикасается к стеклу, то чувствует вибрацию, так как каждый из 225 оттенков вибрирует с собственной интенсивностью. Данный контакт позволяет воссоздавать в воображении окружающий пейзаж. Плюс ко всему, описание окружающей местности воспроизводится при помощи голоса через информационно-развлекательный комплекс.

Новый прототип «умного» стекла был разработан компанией Ford в Италии вместе со специалистами фирмы Aedo, специализирующейся на устройствах для людей с болезнями глаз.