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Feel The View: Ford представил автомобильные окна для незрячих пассажиров

Устройство Feel The View
18:13 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Американская компания объявила о разработке технологии, при помощи которой незрячие пассажиры воссоздавать в воображении окружающий пейзаж.

Компания Ford представила прототип так называемого «умного» автомобильного стекла, которое позволяет слепым или плохо видящим пассажиров «увидеть» пейзаж за окном машины. Об этом сообщает пресс-служба американской марки.

Система, получившая название Feel The View, делает фотоснимки местности, которые превращаются в высококонтрастные черно-белые изображения. Последние, в свою очередь, при помощи светодиодов проецируются на автомобильное стекло, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Когда незрячий пассажир прикасается к стеклу, то чувствует вибрацию, так как каждый из 225 оттенков вибрирует с собственной интенсивностью. Данный контакт позволяет воссоздавать в воображении окружающий пейзаж. Плюс ко всему, описание окружающей местности воспроизводится при помощи голоса через информационно-развлекательный комплекс.

Новый прототип «умного» стекла был разработан компанией Ford в Италии вместе со специалистами фирмы Aedo, специализирующейся на устройствах для людей с болезнями глаз.

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Все по теме:

Aedo, Feel The View, Ford, Автомобильные стекла, Незрячие пассажиры.
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