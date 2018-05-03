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Ожидается появление нового BMW 6 Gran Turismo

BMW
22:54 Чт, 3 Май 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Параметр скорости в 100 километров должен быть достигнут за 10.9 секунды.

В ближайшее время ожидается появление на европейском континенте BMW 6 Gran Turismo с модификацией 620 id. Первые представители BMW 6, появившиеся в прошлом году, имели индексы 630i и 640i, применимые к бензиновым моторам V6. Дальше на рынок была предложена линейка 630 и 640 с приставкой d, которая принадлежала к поколению турбодизелей.

Нынешний образец BMW 6 позиционируется как 640id, что подразумевает изменение конструкции силового устройства. На данном автомобиле установят двигатель в 4 цилиндра, имеющим объем в два литра и мощность 190 лошадиных сил.

Максимальное же ускорение составит 220 километров в час.

По массе автомобиль приближается к 1 800 килограммам. Сюда входит коробка передач (автоматическая) в 8 ступеней, допускающее свое распространение на вариант с полным приводом.

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Все по теме:

BMW, BMW 6 Gran Turismo, Автомобили, Машины.
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