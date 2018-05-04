Range Rover Velar обзавелся новыми версиями и оснащением

В семействе Range Rover Velar теперь не шесть, а восемь версий, хотя, отличие новинок заключается лишь в других вариантах форсировки имеющихся моторов.

Версия Velar D275 укомплектована дизельной трехлитровой "битурбошестеркой" AJD-V6, позаимстванной у версии D300 и дефорсированной с 300 л.с. и 700 Нм до 275 л.с. и 625 Нм. Аналогичная ситуация с версией P340, для которой бензиновую наддувную "шестерку" AJ-V6 от P380 дефорсировали на 40 "лошадей", а крутящий момент не изменился – 450 Нм.

Кроме того, в 2019 году бензиновые версии Velar будут оснащать топливными баками увеличенного объема. В настоящее время устанавливаются 63-литровые емкости, на смену которым придут 82-литровые. Кроме того, на бензиновые кроссы в исполнении для европейского рынка начали устанавливать сажевые фильтры для уменьшения выбросов вредных веществ.

Ранее пневмоподвеской оснащали исключительно версии с шестицилиндровыми моторами, но теперь она доступна также для версий D240 и P300 с "четверками" Ingenium. Правда, "воздушная" подвеска доступна также в качестве опции для младших версий кроссовера. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутого помощника рулевого управления, использующего функции системы удержания в пределах полосы.