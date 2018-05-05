Компания BMW запатентовала свой новый товарный знак

Соответствующий документ появился в базе Управления патентов и товарных знаков США USPTO (United States Patent and Trademark Office). К сожалению, в настоящий момент неясно, планирует ли компания выпускать высокопроизводительное транспортное средство или же производитель просто защищает название.

Как отмечают наши североамериканские коллеги, заявку на регистрацию товарного знака M7 немецкая компания BMW подала 27 апреля текущего года. Напомним, что товарный знак M7 уже был зарегистрирован немецким брендом: права на использование названия принадлежали компании в период с 24 апреля 2012 года по 24 апреля 2018 года.

Любопытен тот факт, что компания могла просто продлить действие лицензии, но по какой-то причине юристы BMW ждали три дня, а после подали новую заявку на регистрацию. Наши североамериканские и европейские коллеги отмечают, что название M7 может быть использовано в будущем не для флагманского седана 7-Series, а другой модели.

Стоит напомнить, что руководство немецкой марки неоднократно заявляло, что компания не планирует выпускать "заряженный" седан BMW M7, поскольку в настоящее время у флагманской модели BMW 7-Series есть две производительные версии. Это: BMW M760i (601 л.с.) и Alpina B7 (600 л.с.). Имея в портфеле две такие машины, достаточно тяжело найти место для модели BMW M7.