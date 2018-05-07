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Появились снимки обновленного Porsche Macan без камуфляжа

Обновленный Porsche Macan
13:14 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: newsyou.info

Модель Porsche Macan была замечена на тестировании без камуфляжа.

Вместе с фото обновленного кроссовера Porsche Macan опубликованы и некоторые подробности про изменения.

Обновленный Porsche Macan 

В частности, в экстерьере автомобиля будут обновлены фары и задние фонари, бамперы, а также радиаторная решетка и появятся колесные диски нового дизайна.

В салоне кроссовера будет установлена новая цифровая приборная панель, а также новая информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном.

Изменения произойдут и в линейке силовых агрегатов, где появится новый 2,9 и 3,0-литровые двигатели, которые придут на смену 3,0 и 3,6-литровым мотором.

Ожидается и появление гибридной модификации кроссовера с установкой от Cayenne E-Hybrid. Больше подробностей об обновлении станет известно в ближайшее время. 

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Porsche, Porsche Macan, Автомобили, Новые автомобили, Обновленный Porsche Macan.
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