Автомобиль Opel Mokka X избавится от платформы GM

Как отметили представители Opel, разработки и технологии GM значительно уступают таковым у PSA Group.

Одним из последствий стало то, что Mokka X более не будет строиться на платформе General Motors. По словам разработчиков, американская платформа слишком громоздкая и не позволяет установить на модель электрический или гибридный агрегат.

На смену ей придет платформа от PSA Group, с помощью которой руководство бренда планирует электрифицировать Mokka X в будущем.

Кроме того, новая "тележка" позволит увеличить габариты автомобиля. Уже известно, что Mokka X нового поколения станет на 30 миллиметров длиннее предшественника, это, безусловно, повысит комфортабельность салона.

Презентация обновленной Opel Mokka X запланирована на 2020 год, в том же году планируется начать продажи новинки.