Автомобиль Opel Mokka X избавится от платформы GM
Немецкий автопроизводитель Opel, входивший ранее в GM, на днях сообщил об отказе использования наработок американского концерна в моделях своей марки.
Как отметили представители Opel, разработки и технологии GM значительно уступают таковым у PSA Group.
Одним из последствий стало то, что Mokka X более не будет строиться на платформе General Motors. По словам разработчиков, американская платформа слишком громоздкая и не позволяет установить на модель электрический или гибридный агрегат.
На смену ей придет платформа от PSA Group, с помощью которой руководство бренда планирует электрифицировать Mokka X в будущем.
Кроме того, новая "тележка" позволит увеличить габариты автомобиля. Уже известно, что Mokka X нового поколения станет на 30 миллиметров длиннее предшественника, это, безусловно, повысит комфортабельность салона.
Презентация обновленной Opel Mokka X запланирована на 2020 год, в том же году планируется начать продажи новинки.