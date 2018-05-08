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Автомобиль Opel Mokka X избавится от платформы GM

Opel Mokka X
11:36 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Немецкий автопроизводитель Opel, входивший ранее в GM, на днях сообщил об отказе использования наработок американского концерна в моделях своей марки.

Как отметили представители Opel, разработки и технологии GM значительно уступают таковым у PSA Group.

Одним из последствий стало то, что Mokka X более не будет строиться на платформе General Motors. По словам разработчиков, американская платформа слишком громоздкая и не позволяет установить на модель электрический или гибридный агрегат.

На смену ей придет платформа от PSA Group, с помощью которой руководство бренда планирует электрифицировать Mokka X в будущем.

Кроме того, новая "тележка" позволит увеличить габариты автомобиля. Уже известно, что Mokka X нового поколения станет на 30 миллиметров длиннее предшественника, это, безусловно, повысит комфортабельность салона.

Презентация обновленной Opel Mokka X запланирована на 2020 год, в том же году планируется начать продажи новинки.

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Все по теме:

GM, Mokka X, Opel, Opel Mokka X, Авто, Платформа, Платформа GM.
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