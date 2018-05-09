Volvo научит свои грузовики обмениваться данными с легковыми автомобилями

Автомобили марки Volvo уже давно заслужили себе славу за непревзойденную надежность и безопасность. Компания не останавливается на достигнутом, улучшая управление день за днем. На этот раз шведы решили научить грузовики и легковые автомобили общаться между собой.

Компании Volvo Cars и Volvo Trucks объединят свои облачные сервисы для непрерывного обмена данными между автомобилями в реальном времени. Такую связь называют С2С или V2V – Сar to Сar или Vehicle to Vehicle. Легковушки и грузовики Volvo будут отправлять в облачный сервис сообщение о нештатных ситуациях, например остановку с включенным сигналом "аварийки". Таким образом автомобиль сможет получить сообщение о том, что впереди посреди трассы остановилась машина, о чем оповестит водителя – это позволит заранее подготовиться к осложнениям и избежать досадных неожиданностей.

Уже в этом году избранные грузовики Volvo будут делиться данными с легковыми автомобилями Volvo, оборудованными системой Hazard Light Alert (сетевое предупреждение об аварийке), с 2016-го она является стандартом на машинах 60-й и 90-й серий, а также кроссоверах XC40, которые продаются в Швеции и Норвегии.

При этом передаваемая информация – анонимна, то есть отследить по ней конкретный автомобиль невозможно. В будущем точно таким же образом может работать автоматическое предупреждение машин о скользкой дороге или тумане.