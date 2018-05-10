Aston Martin презентовал автомобиль V12 Vantage V600

В конце 90-х годов прошлого века Aston Martin предлагал купе V8 Vantage V600 - один из самых мощных суперкатор тех времен. Двухтонный автомобиль (1996 кг) оснащался 608-сильным мотором V8 5.3 с приводным нагнетателем и пятиступенчатой "механикой" ZF или "крайслеровским" четырехдиапазонным "автоматом" TorqueFlite.

Современный V600 получил 5.9-литровый "атмосферник" V12, развивающий 600 л.с. Трансмиссия - семиступенчатая механическая коробка передач с перевёрнутым механизмом переключения, передающая тягу на заднюю ось.

В основе "шестисотого" лежит пространственная алюминиевая конструкция, на которую крепятся карбоновые кузовные панели. Спереди и сзади двухрычажная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, у которых есть три режима работы (Normal, Sport и Track). Задняя ось дополнена самоблокирующимся дифференциалом, а "по кругу" установлены углеродокерамические тормоза Brembo с шестипоршневыми моноблоками спереди.

От выпускавшегося с 1998 до 2000 год Aston Martin V8 Vantage V600, новая "двухдверка" отличается формой и текстурой радиаторной решетки, капотом с V-образной выштамповкой и коваными алюминиевыми колесными дисками со "спортивным" креплением (одной гайкой), обутыми в шины полуслик Michelin.

В отделке салона "шестисотого" широко использовано углепластиковое волокно. Из него изготовлены дверные панели, каркасы оригинальных спортивных сидений, а также вставки на центральном тоннеле и центральной консоли. Также в интерьере присутствует декор из алюминия и алькантары.

Тираж Aston Martin V12 Vantage V600 ограничат четырнадцатью единицами - по семь купе и родстеров. Клиентам первые автомобилю начнут поступать в третьем квартале текущего года. Какими будут ценники, пока неизвестно.

В свое время купе V8 Vantage V600 стоило более 230 тысяч фунтов стерлингов. Всего компания выпустила 56 таких автомобилей.