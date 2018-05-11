Немецкая компания Audi готовит к презентации новый электромобиль

Audi представила дорожную версию E-Tron в виде одноименного концепта еще в сентябре 2015 года на автосалоне во Франкфурте, а прототип, который вы видите на фото, показали в Женеве в марте этого года.

Теперь компания готовится представить финальную версию, которая пойдет в серию. Это произойдет 30 августа в Брюсселе, Бельгия, на ежегодной конференции Audi. Полностью электрический кроссовер Audi E-Tron начнет реализацию амбициозных планов компании по продаже около 800 000 электромобилей в год к середине следующего десятилетия.

Мы уже немного знаем о новой модели и самый главный нюанс - это запас хода. Пару недель назад Audi объявила, что серийная версия E-Tron сможет проезжать 400 километров на одной зарядке аккумулятора по процедуре тестирования WLTP (которая ближе к реальности, чем очень оптимистичная NEDC).

Это станет возможным благодаря большому литий-ионному аккумулятору мощностью 95 кВт/ч, расположенному под полом салона. Он может перезаряжаться всего за полчаса при помощи высокопроизводительной зарядной станции. Кстати, Audi обещает, что к концу года по Европе будет уже 200 таких высокопроизводительных станций зарядки, которые будут частью большой сети в 400 станций с интервалом в 120 км на европейских магистралях, которые Audi планирует построить к 2020 году.

При подключении к трехфазной розетке 400 Вольт мощностью до 11 кВт, полная перезарядка аккумуляторной батареи займет восемь с половиной часов. Audi будет предлагать опциональное зарядное устройство, которое позволит увеличить мощность зарядки до 22 кВт.

В 2019 году в линейку электромобилей добавится E-Tron Sportback, который будет построен на том же заводе в Брюсселе. Дальше планируется в 2020 году E-Tron GT от Audi Sport, а также дебют "новой электрической модели в премиальном компактном сегменте). Скорее всего, это будет электрическая версия следующего поколения A3.