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Неудачливый водитель перевернул дорогущий автомобиль на ровном месте (Видео)

Mercedes-Benz GLE 63 AMG Coupe
00:26 Сегодня Телеграф
autocentre.ua

Опрокинуть авто на небольших скоростях довольно сложно. Особенно на крышу… Тем не менее, некоторым удается и такое.

Посмотрите хотя бы на этот водителя Mercedes-Benz GLE 63 AMG Coupe. Удивительным образом ему удалось перевернуть свой дорогостоящий кроссовер на круговом перекрестке, двигаясь при этом абсолютно неспешно. Может опрокидывание авто это все же навык, который доступен не каждому? Хотя не исключено, что в автомобиле была принудительно отключена система курсовой устойчивости.

Хотя справедливости ради стоит отметить, что кроссоверы все же склонны к опрокидыванию. Такие машины довольно высокие и при резких маневрах на сухом асфальте проявляют сильную неустойчивость. Рывок рулем, глубокий крен – и конфуза не избежать. Другое дело электрические вседорожники вроде Tesla Model X. В этих авто батареи находятся в полу, поэтому они обладают чрезвычайно низким центром тяжести. Их вообще невозможно перевернуть.

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Все по теме:

Mercedes-Benz GLE 63 AMG Coupe, Аварии, Автомобиль, ДТП, Мерседес.
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