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В Бразилии огромная анаконда парализовала движение автомобилей (Видео)

Анаконда
05:22 Сегодня Телеграф
facenews.ua
Фото: Твиттер

Водители часто сталкиваются с животными, выбегающими на проезжую часть.

В городе Манаус, Бразилия, анаконда длиной в 3,5 метра решила перебраться на другую сторону проезжей части, выбравшись из ближайшего леса.

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Её размеры оказались настолько внушительными, что змея заняла половину 2-полосной дороги. Движение анаконды оказалось настолько медленным, что она парализовала движение автомобилей.

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Очевидцы не знали, что делать с анакондой, передвигающейся по дороге, что просто начали снимать её на камеры телефонов.

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На появившейся в Сети видеозаписи видно, что один из водителей был вынужден остановиться и ожидать, пока змея переберётся через дорогу. Неизвестно, сколько времени заняло перемещение анаконды, ведь на опубликованной записи, которая длится около 3 минут, она не добралась и до середины дороги.

При этом остаётся загадкой, почему змея вообще решила выбраться из леса и отправиться на подобную прогулку.

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Все по теме:

Автомобиль, Анаконда, Бразилия, Дорога, ДТП.
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